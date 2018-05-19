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Германии нужно быть готовой к санкциям США за совместный с Россией проект газопровода «Северный поток-2», и это будет сигнализировать об эскалации экономического конфликта с Европой.

Об этом заявил координатор немецкого правительства по вопросам трансатлантических отношений Петер Байер в интервью Bloomberg, сообщает LIGA.net          .

Байер отметил, что чиновники администрации Трампа сказали ему на встрече в Вашингтоне, что санкции, связанные с газопроводом в Балтийском море, вероятны. 

Напомним, Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.
ForUm

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