Германии нужно быть готовой к санкциям США за совместный с Россией проект газопровода «Северный поток-2», и это будет сигнализировать об эскалации экономического конфликта с Европой.
Об этом заявил координатор немецкого правительства по вопросам трансатлантических отношений Петер Байер в интервью Bloomberg, сообщает LIGA.net .
Байер отметил, что чиновники администрации Трампа сказали ему на встрече в Вашингтоне, что санкции, связанные с газопроводом в Балтийском море, вероятны.
Напомним, Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.
Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время