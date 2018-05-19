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Вчера, 18 мая, в Каменском Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием городского автобуса «Эталон», который следовал по маршруту №10, и грузового автомобиля «ДАФ» с прицепом пострадали 22 человека, из них 3 ребенка, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

До прибытия спасателей пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницы города Каменского.

13 человек были направлены в «Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи», 12 человек, из них 3 детей госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении.

9 человек самостоятельно обратились в травмпункт «Центр первичной медико-санитарной помощи №1», госпитализация не проводилась.

Подразделениями ГосЧС работы по спасению людей не проводились, на месте происшествия было осуществлено дежурство.

К оказанию помощи были привлечены 10 человек личного состава и 2 пожарно-спасательных автомобиля.
ForUm

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