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Среди пассажиров и членов экипажа Boeing-737, потерпевшего катастрофу на Кубе, граждан Украины не было.

Об этом 19 мая сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает «Украинская правда».

«По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая», - сообщил он.

Напомним, 18 мая самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. На борту находились 104 человека.
ForUm

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