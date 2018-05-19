В рамках расследования уголовного производства, возбужденного по факту хищения средств рефинансирования Национального банка Украины должностными лицами VAB Банка (собственник Олег Бахматюк), детективы НАБУ обыскали квартиру, принадлежащую фирме, бенефициаром которой является олигарх Олег Бахматюк, сообщает Facenews.

Обыск был проведен в конце марта.

Во время обысков детективы изъяли планшет Samsung, iMac, банковскую карточку бывшего главы правления VAB Банка Дениса Мальцева и разные договора. В НАБУ просили суд наложить арест на указанные вещи, однако судья лишь частично удовлетворил ходатайство. По мнению судьи, основания для наложения ареста на банковскую карточку Мальцева отсутствуют. Отметим, что детектив указывал, что указанная карточка может быть использована для проведения экспертиз в качестве свободного образца почерка и подписи.

Также в Бюро установили, что Мальцев как глава правления VAB Банка подал в НБУ поддельные отчеты о независимой оценке имущества, которое предлагалось в обеспечение по стабилизационному кредиту в 1,2 миллиарда гривен. Детективы указывают, что указанные отчеты были выполнены от имени оценщиков частной фирмы. В результате допроса первый оценщик заявил, что указанные отчеты о независимой оценке имущества он не подписывал и узнал об этом на заседании экзаменационной комиссии Фонда государственного имущества Украины. Второй оценщик во время допроса сообщил, что к нему обратился собственник вышеуказанной компании Дмитрий Жук, который предоставил для проведения оценки материалы по объектам недвижимости VAB Банка, которые планировали передать НБУ. Подробностей отчета он не вспомнил. Детективы вызвали на допрос Жука, однако тот от дачи показаний отказался.

Кроме того, НАБУ обыскало помещения этой фирмы, которая якобы проводила независимую оценку недвижимости VAB Банка. В результате следственных действий были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности указанного оценщика к финансово-промышленной группы «Авангард», владельцем которой является Бахматюк.