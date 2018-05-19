Обвинение в убийстве как минимум 10 человек и ранении еще 10 других в школе в Санта-Фе в штате Техас предъявили 17-летнему ученику Димитриосу Пагуртису. Об этом объявил шериф округа Галвестон Генри Трочессет, сообщает УНИАН.

Его арестовали без права на освобождение под залог. Пагуртиса обвинили в совершении преступления, которое наказывается смертной казнью.

В школе и в окрестностях следователи обнаружили взрывные устройства, в том числе коктейль Молотова, отметил губернатор штата Грег Эбботт. После задержания подозреваемый заявил, что собирался убить и себя, но ему не хватило мужества, добавил губернатор.

Подозреваемый был ранен. Стрелял он из длинноствольного оружия и из револьвера 38-го калибра, которые взял у отца.

Напомним, 18 мая в городе Санте-Фе, штат Техас, в США произошла стрельба в старшей школе.