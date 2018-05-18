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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) (№ 8380).

Текст законопроекта на сайте парламента не обнародован. Его авторами являются более 100 депутатов из разных фракций, групп, а также внефракционных, сообщает УНИАН.

В то же время один из авторов законодательной инициативы, народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец сообщил, что переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий. «Кропивницкая область», - сказал Емец.

Напомним, 14 июля 2016 Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.
 
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