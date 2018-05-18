также в разделеПроисшествия
На Харсонщине найден мертвым ушедший в самоволку морпех 13
На Прикарпатье поезд протаранил легковушку, есть жертвы 36
На Львовщине нашли мертвым военного, подозревают самоубийство 45
Из-за обстрела боевиков в Троицком погибла семья с ребенком 73
Боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены 7 военных и 2 мирных жителя, еще 2 погибли 59
День памяти жертв депортации: в Крыму задержали 20 человек 67
ДТП в Харькове: Эксперты не установили скорость обеих машин 57
В Черкассах на детей упало дерево: четверо пострадавших 60
В военном городке на Львовщине нашли застреленным начальника караула 53
В Кременчуге на ребенка обрушилась кирпичная стена 83
Боевики обстреляли школу в Светлодарске, ранен местный житель 117
Ситуация на Донбассе осложнилась: погибли 2 военных, 4 – ранены 83
В Запорожье в участников ЛГБТ-акции бросили взрывчатку, ранен полицейский 57
В Луцке ребенок за рулем сбил человека и два дерева 54
На Полтавщине школьнику-зацеперу оторвало ногу 80
ДФС снова попала под обстрел 40
Боевики уменьшили количество обстрелов, потерь среди военных нет 35
В Херсоне грабители устроили перестрелку с полицией и сожгли автомобиль 88

В Ужгороде правоохранители обнаружили схрон с гранатометами и противопехотными гранатами, которые готовились российской спецслужбой для вооруженной провокации на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В ночь на вторник в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами - четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом. И гранатометы, и гранаты находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

«Оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом», – заявил глава ОГА.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги