В Ужгороде правоохранители обнаружили схрон с гранатометами и противопехотными гранатами, которые готовились российской спецслужбой для вооруженной провокации на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В ночь на вторник в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами - четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом. И гранатометы, и гранаты находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

«Оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом», – заявил глава ОГА.