Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ задержали в Киеве владелицу медицинского бизнеса, через который финансировались террористические организации «Л/ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владельцы предприятия на территории временно оккупированной Луганщины продолжили производство медицинских изделий. Продукцию дельцы поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР».

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы ежемесячно платили в «бюджеты» сепаратистов в среднем 500-600 тысяч российских рублей.

Во время санкционированных обысков у менеджмента предприятия сотрудники СБУ изъяли, в частности, документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

Владелицу фирмы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности предприятия и финансирования террористических организаций.