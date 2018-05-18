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Министерство здравоохранения Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения от Минздрава на занятие народной медициной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра Ульяна Супрун.

«До сих пор украинское законодательство определяет народную медицину, как метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не требуют государственной регистрации», – отметила она.

По словам Супрун, что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения – доказательной медицине неизвестно.

«Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в народных традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов. Если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, этого не может признавать закон и государство», – подчеркнула Супрун.

Он отметила, что ни в коем случае Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать.

По словам Суперун, подготовленный законопроект предусматривает отмену выдачу специального разрешения на занятие народной медициной (целительством). Также он запрещает рекламу народной медицины.

«Если его примут, это не означает, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако их деятельность не будет признаваться законом, как такая, которая может помочь кому-то не болеть или вылечиться. Пациенты, которые будут обращаться к гомеопатам или знахарям, будут видеть, что их деятельность не подкреплена никакими государственными документами, а значит это не место, где оказывается медицинская помощь», – подытожила она.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект о рекламе лекарственных средств, в котором предлагает запретить рекламу целительства и нетрадиционной медицины.
ForUm

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