Вчера, 17 мая, в 23:10 в пгт Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде столкнулись легковой автомобиль и поезд, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Как предварительно установлено правоохранителями, 22-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем марки«Volkswagen Golf, двигаясь участком автодороги в направлении Рогатина, не учел дорожную обстановку, проявив невнимательность, пренебрегая включенным сигналом светофора и опушенным автоматическим шлагбаумом, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом сообщением Ивано-Франковск - Киев, который следовал в направлении станции Ходоров Львовской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, а еще один 16-летний пассажир каретой скорой помощи доставлен в Рогатинскую ЦРБ с телесными повреждениями в виде множественных переломов нижней челюсти.

Сейчас водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.