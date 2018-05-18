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Чеченские парламентарии предложили внести изменения в конституцию РФ, которые позволят одному человеку занимать пост президента три срока подряд вместо нынешних двух. Об этом сообщается на сайте парламента Чечни, передает «Медуза».

Депутаты чеченского парламента рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму РФ на заседании 10 мая.

Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Напомним, 7 мая Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ.
ForUm

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