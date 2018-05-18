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Президент Польши Дуда просит Совет безопасности ООН разместить миротворцев на востоке Украины в зоне конфликта с поддерживаемыми Россией боевиками и вдоль границы с Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы выступаем за размещение миротворческой миссии ООН. Во-первых, эти силы должны быть размещены вдоль международно признанной границы Украины с Россией. Я также отмечаю, что в случае, если это произойдет, эти силы должны быть дислоцированы по всей территории, которая сейчас находится в руках сепаратистов», - сказал Дуда в Нью-Йорке поздно вечером 17 мая после того, как сделал похожий призыв в Совете безопасности ООН, где Польша председательствует в мае.

Как президент Совета в этом месяце представитель Польши в ООН может вынести предложение Варшавы на дебаты. В то же время это предложение может быть ветировано Россией, выступающей против размещения вооруженных миротворцев ООН на границе с Украиной.

Россия, подавшая в Совет безопасности ООН предложение о силах организации на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачей только охрану этих наблюдателей. Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемой сейчас участок границы, и иметь широкий миротворческий мандат.
ForUm

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