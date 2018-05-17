В Одессе задержали около 20 человек, намеревавшихся принять участие в «решении» хозяйственного конфликта. Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«Сегодня в дежурную часть поступило сообщение, что по адресу в Суворовском районе города собралось около двух десятков юношей спортивного телосложения с конкретными намерениями принять участие на стороне одной из сторон хозяйственного конфликта в качестве весомого аргумента», – написал он в Facebook.

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Спецподразделение полиции положило всех на землю, задержанных доставили в райотдел, где с ними проводятся процессуальные действия.

«Никакой «полиции диалога» в таких случаях задействовано не будет, будут решительные действия со стороны правоохранительных органов в виде молчаливых спецназовцев, как в этом случае - паканулы и привезли целый автобус титушни», - отметил Форостяк.

Он посоветовал задуматься «желающим подзаработать 500 грн таким образом»

Начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в Одесской области Иван Ищенко отметил, что группа парней ворвалась в один из магазинов в Суворовском районе Одессы, при этом повредив камеры наблюдения. Отмечалось, что они имели при себе холодное оружие и наркотические вещества.