IV Международный Anne de Kiev Fest расскажет о выдающихся женщинах мира. При поддержке Посольства Мексики в Украине, первой украинцам представят Фриду Кало. Об этом сообщают организаторы, пишет Капитал.

В программе церемонии открытия – выставка, посвященная легендарным отношениям Фриды Кало и Диего Риверы, мексиканская музыка, а также эксклюзивные вкусности и напитки.

В свою очередь поклонники украинского художника Андрея Ермоленко смогут собственными глазами увидеть его полотно «Фрида. Орнамент Свободы», премьерное появление которого ожидается на выставке.

Изюминкой фестиваля станет первый «карнавал Фриды». Как сообщается, все поклонники Фриды, которые придут на церемонию в образе легендарной художницы, получат поощрительные призы. А те, кто лучше всего передаст образ выдающейся мексиканки, станут обладателями культовой книги Жерара Де Кортанза «Фрида Кало. Безжалостная красота». Эта книга вышла на украинском в переводе украинского переводчика и писателя Ивана Рябчия.

Событие состоится в пространстве Национального музея Тараса Шевченко в Киеве 23 апреля.

Международный фестиваль искусств Anne de Kiev Fest – масштабное художественное событие, которое вдохновляет киевлян на изучение исторического наследия.

Анна Ярославна – дочь Ярослава Мудрого, которую он в духе и традициях дипломатии тогдашней Европы выдал замуж за короля Франции Генриха І. Ее история жизни, политической деятельности, любви и расставаний – важная тема фестиваля «Anne de Kiev Fest».

Фестиваль знакомит украинцев не только с жизнью Анны Киевской. Важной темой фестиваля станут рассказы о других выдающихся женщинах мира. Основными площадками фестиваля будут киевские локации: Национальный музей Тараса Шевченко, Национальный музей истории Украины, Национальная опера Украины, Французский институт в Украине и кнайп-клуб «Купидон».

Кульминацией фестиваля станет презентация, а впоследствии и установка памятника юной княжне Анне на Львовской площади в Киеве и начало традиции передачи реплики этого памятника городам-побратимам Киева.

Фестиваль проходит при активной поддержке Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации, Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине и общественной организации «Четыре королевы».