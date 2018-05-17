Президент Петр Порошенко принял участие в флешмобе «Узоры свободных», посвященному Всемирному дню вышиванки, который состоялся на площади между зданиями Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровского облсовета.

Вместе с участниками мероприятия Глава государства принял участие в создании финальной композиции «Украина» - карты Украины в орнаменте.

Порошенко отметил, что в Украине есть свои государственные символы – государственный сине-желтый флаг, государственный герб, гимн. «Но есть символы украинской нации и украинского народа, которые не хуже герба, гимна, флага, характеризуют Украину и украинцев», - отметил он.

«Это наша украинская вышиванка. Различные орнаменты – от Закарпатья до Луганщины. Но она одна. Все равно вышита она мамой, или это принт. Но, когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем – это украинец или украинка», - отметил Глава государства.

Президент отметил, что эту акцию увидит не только вся Украина, но и весь мир.

Он поблагодарил жителей города за инициативу этого флешмоба и пожелал, чтобы с каждым годом участников этого действа становилось все больше. «Чтобы украинцы побеждали, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы страна была объединенной. И функции объединения выполняет наша вышивка», - сказал Порошенко.

Целью мероприятия является воссоздание с помощью цветных «модулей» орнамента вышивки историко-этнографических регионов Украины. В флешмобе приняли участие 1560 человек.

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки.