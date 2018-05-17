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Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли распространение антиукраинской печатной продукции в интересах страны-агрессора, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018, с изображением карты РФ с временно оккупированной территории АР Крым.

По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ изымают напечатанную партию антиукраинской продукции. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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