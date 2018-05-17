также в разделеСпорт
«Атлетико» обыграл «Марсель» и выиграл финал Лиги Европы 38
ФФУ назвала скандальные фото с Кубком травлей руководства федерации 52
«Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины 51
Ломаченко: Хорошо, что я встал, собрался и довел дело до конца 78
Ломаченко победил Линареса и завоевал титул WBA в легком весе 301
Ломаченко пророчат досрочную победу над Линаресом 40
Охранять порядок во время финала ЛЧ будут 12 тысяч правоохранителей 34
Британских фанатов предупредили о риске нападений во время финала ЛЧ в Киеве 39
«Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу 90
В УЕФА заявили, что недопуск кого-то на финал ЛЧ - дело Украины 89
Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в РФ 125
Ребров уволен с поста тренера саудовского клуба 75
Минспорта уточнило приказ о запрете на участие в турнирах в РФ 76
В преддверии ЧМ ФИФА начала расследование в отношении России 96
Усик: Бой может пройти в России, но тогда меня там не будет 92
Бой Усик - Гассиев перенесли на лето 83
Сборная Украины поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА 60
Новым президентом украинской Премьер-лиги иззбран швейцарец 81

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных команд, в котором команда Украины сохранила 30-е место.

Единственное изменение в Топ-50 рейтинга, по сравнению с данными предыдущей версии месячной давности, это провал сборной Ямайки, которая опустилась с 48-го на 52-е место, сообщает УНИАН.

Соответственно на одно место вверх поднялись команды Норвегии, Венгрии, Камеруна и Ганы.

Топ-10 команд, как и прежде, составляют команды Германии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

Напомним, в апреле сборная Украины поднялась на 5 позиций в апрельском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) – с 35 на 30 место.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги