Утром 17 мая на автодороге в селе Коровия Черновицкой области в результате ДТП травмированы шесть пассажиров автобуса, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Маршрутный автобус сообщением Глубокая-Черновцы, пытаясь столкновения с автомобилем «Форд», съехал в кювет. Легковушка ехала впереди автобуса в попутном направлении.
Шестеро пассажиров автобуса с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Черновцов. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия.
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