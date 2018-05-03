Суд по делу о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены решил возобновить допросы свидетелей.

Такое решение было принято сегодня на заседании Оболонского райсуда Киева, сообщает УНИАН.

Заседание началось с того, что защитники Януковича заявили, что хотят допросить еще двух свидетелей, несмотря на то, что на судебном заседании председательствующий по делу судья Владислав Девятко уже объявил о судебных прениях, которые предшествуют вынесению приговора.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что отказ суда заслушать свидетелей стороны защиты будет нарушением процесса рассмотрения дела, и отметил, что из 140 заявленных защитниками свидетелей суд разрешил допросить только 22, и на сегодняшний день 14 из них еще не допрошены.

Также Сердюк отметил, что завтра защита хочет допросить еще одного свидетеля - экс-сотрудника Управления госохраны Дмитрия Иванцова. В ответ Девятко заявил, что принимает решение о возвращении к стадии допроса свидетелей, но только тех, которые сегодня заявлены защитой, - директора фирмы, которая охраняла резиденцию «Межигорье», Анатолия Кобылинского и Андрея Никифорова.

Сейчас в заседании суда объявлен 10-минутный технический перерыв для налаживания видеоконференцсвязи с временно оккупированным Крымом, где находится один из свидетелей.

Как сообщал ForUm, в заседании по делу о госизмене Януковича суд 19 апреля после допроса экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина и рассмотрения ходатайств защиты объявил о переходе к стадии судебных прений.

В то же время адвокаты Януковича выразили протест против такого решения суда и покинули зал судебных заседаний, таким образом сорвав начало проведения судебных дебатов. Судья Владислав Девятко тогда прервал выступление прокурора и объявил перерыв до 3 мая.

26 апреля Урядовий кур'єр опубликовал повестку, в которой суд Киева предложил Януковичу заменить адвокатов по делу о государственной измене.