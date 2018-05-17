Украинцы все активнее используют платежные карты для ежедневных безналичных расчетов. Об этом свидетельствует статистика Национального банка по безналичным расчетам с использованием платежных карт украинских банков за первый квартал 2018 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, по результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн. Это на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 (39,3%). Для сравнения, этот показатель в 2012 году составлял лишь 12,4%, 2015 - 31,2%, 2016 - 35,5% соответственно.

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт за отчетный период свидетельствует, что: наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети интернет - 40,5% (средний чек - 403 грн); наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6% (средний чек - 237 грн).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составляло 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. - активных (58%).