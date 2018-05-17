Служба безопасности Украины идентифицировала личности шести боевиков, которые лично подвергали жестоким издевательствам захваченных украинских воинов и патриотов из числа гражданских лиц, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что рассказы еще сорока двух бывших заложников, незаконно удерживались боевиками в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам от 189 до 1083 суток, обнародованы на страницах очередного информационного бюллетеня. Это уже шестое документальное издание, подготовленное по результатам опроса сотрудниками спецслужбы освобожденных украинских граждан.

Спецслужбой на основе показаний идентифицированы личности шести боевиков, лично подвергали жестоким издевательствам захваченных украинских воинов и патриотов из числа гражданских лиц. В частности, в сборнике опубликовано фото садистов по прозвищу «Адреналин» и «Батон», которые цинично позируют перед входом в «пыточные» на фоне орудий для пыток и защитной от брызг крови «спецодежды».

Установленные спецслужбой злоумышленники разыскиваются правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности, один из них по кличке «Крутой» приговором украинского суда уже приговорен к десяти годам лишения свободы.

Также сообщается, что на сегодня сборники, которые выходят на трех языках - украинском, английском и русском, содержащие фрагменты интервью с 435 свидетелями преступлений российских террористических группировок. В полном объеме эти материалы надлежащим образом процессуально оформлены и передаются в международные судебные инстанции в качестве доказательств нарушений РФ ряда международных конвенций.

Председатель СБУ Василий Грицак передал эти документальные бюллетени специальному представителю Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курту Волкеру во время рабочей встречи, которая состоялась вчера, 16 мая.