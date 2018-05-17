Окружной административный суда Киева заблокировал конкурс на должности двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Об этом на своей странице в Facebook сообщила член конкурсной комиссии, эксперт в сфере энергетики Светлана Голикова.



«Конкурс на 2 должности членов НКРЭКУ приостановлен постановлением Окружного административного суда Киева (дело № 826/7309/18, судья Шевченко) от 14 мая по ходатайству А. Гудаченко», – отметила она.

Голикова подчеркнула, что постановлением запрещено действие протокола конкурсной комисии № 6 от 26-28 февраля в части объявления конкурса на 2 должности членов НКРЭКУ с 27 февраля 2017.

По ее словам, объявления были размещены на сайте Президента Украины и ВРУ. Действие объявления закончились 12 апреля 2018 г. Также УК запрещено совершать любые действия, связанные с организацией и проведением конкурсного отбора по конкурсу, дата которого была определена протоколом № 6»

«Никак не могу понять какие права Антона Гудаченко нарушила КК, дав объявление об открытом конкурсе, на который он, кстати, вовремя подал документы», – отметила Голикова.

Похзже она подчеркнула, что решение о недопуске к участию в этом конкурсе принято КК 13-18 апреля, протокол № 9, но действие этого решения (протокола) не подпадает под определение.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора