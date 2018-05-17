За прошедшие сутки, 16 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил осложнилась, вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21. Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 «Град» по позициям наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону.

На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. На применение противником снайперских пар передовые подразделения наших войск принимали эффективные контрснайперськие мероприятия.

На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорск. Постоянно продолжаются боевые действия в районе авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

Во время боевых действий вчера двое наших защитников погибли, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

С начала текущих суток, 17 мая, обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой. Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, за минувшие сутки противник понес потери – 5 оккупантов уничтожены и 8 – ранены.