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Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы.

Соответствующий проект постановления «Об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы» зарегистрирован в парламенте сегодня, 16 мая (№8357), сообщает УНИАН.

Согласно документу, правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП. При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, среднегодовой курс гривни - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл.

Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП. Кроме того, предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.

Напомним, 18 апреля Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. 
ForUm

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