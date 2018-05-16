Министерство юстиции в рамках проекта по взысканию долгов по зарплате в пользу работников запустило открытый электронный реестр предприятий-должников. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

«Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом», - подчеркнул глава Минюста.

Он обратил особое внимание на то, что в список попали все без исключения должники - никаких поблажек нет. Более того, в каждом регионе опубликована местная «доска позора» злостных неплательщиков заработной платы.

По словам Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы государственных исполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении таких производств. Также была внедрена система мониторинга показателей динамики задолженности. Кроме этого, на базе региональных управлений юстиции стартовала масштабная информационная кампания.

«С начала 2018 года органами юстиции взыскано почти 170 млн грн долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Если до начала работы штабов Минюста ежемесячный уровень погашения долгов составил 32,3 млг грн, То после старта кампании только за полтора месяца нами взыскано уже 7,38 млн грн долгов по выплате зарплаты по всей стране», - добавил министр юстиции.

Напомним, Министерство юстиции Украины создало антирейтинг предприятий-работодателей, согласно которому с 1 апреля 2018 года начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников.