Кабинет Министров утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших, а также для лиц с инвалидностью I-II группы, определенных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения на общую сумму 299 900,09 тыс. гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Программа начала действовать в 2015 году.

Начальный механизм программы предусматривал, что представитель распорядителя бюджетных средств осуществлял распределение средств между регионами в разрезе областей, пропорционально количеству участников, а дальше средства направлялись на приобретение жилья по усмотрению чиновников. Жилье в дальнейшем передавалось очередникам квартирного учета в порядке очереди. В течение 2015-2016 годов (до апреля 2016 года) областными райгосадминистрациями было закуплено 739 квартир на общую сумму 416 млн гривен.

Представляя проект распоряжения министр социальной политики Андрей Рева привел пример неэффективности механизма обеспечения жильем семей умерших героев.

«В качестве примера хочу привести ситуацию по обеспечению жильем семьи погибшего участника АТО, Героя Украины Ивана Зубкова. Он был командиром роты огневой поддержки 95 отдельной аэромобильной бригады, старшим лейтенантом с уже легендарным позывным «Краб». Зубков погиб в 2015 году, защищая Украину во время обороны донецкого аэропорта, в июне 2015 года указом Президента ему было присвоено звание Героя Украины посмертно. У него осталась семья, жена и двое детей 2002 и 2013 рождения. Были выделены средства райгосадминистрации на приобретение жилья этой семье. Жилье с недопустимым уровнем готовности было приобретено в городе Деражня, хотя семья проживает в городе Хмельницкий, и женщине с двумя несовершеннолетними детьми вручили эту квартиру и отчитались о выполнении поручения. По отдельному поручению премьер-министра Гройсмана эта конкретная ситуация была решена, и семья в 2016 году получила квартиру надлежащего качества в городе Хмельницкий, а по факту правоохранительными органами начато уголовное производство, и, надеюсь, что оно будет доведено до логического завершения, а мы наконец услышим имена тех, кто так относился к семье Героя», - заявил министр.

Таким образом, практика применения этого механизма показала его неэффективность и необходимость совершенствования.

Министерством был разработан новый порядок, принятый 19 октября 2016 года постановлением Кабинета Министров №719. Согласно новому порядку средства на приобретение жилья направляются не чиновникам, не органам власти, а непосредственно гражданам. Докладываю, что теперь распределение бюджетных средств между областными и городскими бюджетами проводятся Минсоцполитики с последующей передачей этих средств непосредственно на счета членов семей погибших военных и ветеранов АТО. По новому порядку в 2016-2017 годах уже приобретена 1071 квартира на общую сумму 909,5 млн гривен. В 2018 году планируется приобрести 356 квартир на общую сумму 354,8 миллиона гривен, в том числе 29 квартир на сумму 25 млн гривен для участников АТО из числа внутренне перемещенных лиц. Распоряжение предусматривает передачу почти 300 млн гривен из этой суммы на приобретение 327-ми квартир для этих категорий граждан», - заявил Рева.

По словам министра, также в 2018 году расширена программа обеспечения жильем еще на некоторые категории участников боевых действий. Так, согласно утвержденному бюджету, почти 200 млн гривен направлено на новую программу обеспечения жильем участников боевых действий на территориях других стран, что позволит практически наполовину сократить очередь людей, которые почти 30 лет находятся в очереди на получение жилья после завершения боевых действий, например, на территории Афганистана. А уже в 2019 году, при условии соответствующего финансирования, удастся полностью закрыть эту программу, обеспечив всех ее участников жильем.