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Суд в Измаиле приговорил мужчину, который бросил гранату в полицейских, к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

33-летний гражданин признан виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа в связи с выполнением их служебных обязанностей.

Прокурором вина преступника доказана в полном объеме, хотя в ходе судебного разбирательства мужчина виновным себя не признал.

В декабре 2015 года житель Измаила нашел пистолет, патроны к нему и осколочную  гранату РГД-5, которые носил при себе без предусмотренного законом разрешения.

В тот же день жители дома в пгт Измаил заметили его с оружием в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако злоумышленник начал от них убегать и совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону правоохранителей.

Затем житель Измаила бросил в них гранату, в результате чего двум сотрудникам полиции нанесены легкие телесные повреждения.

Следует отметить, что указанный гражданин ранее уже осуждался за кражу.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины осуществляли следователи Измаильского отдела полиции.
ForUm

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