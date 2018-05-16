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На время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762 сообщением Киев-Одесса. Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября, сообщили  ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

«Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях: Казатин (07:52-07:53), Винница (08:31-08:33), Жмеринка (09:07-09:09), Вапнярка (10:01-10:02) и Подольск (11:17-11:18)», - говорится в сообщении.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях: Подольск (16: 55-16:56), Вапнярка (18:12-18:13), Жмеринка (19:03-19:05), Винница (19:35-19:37), Казатин (20:14-20:15).

Напоминаем, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити+ № 763/764 сообщением Киев-Одесса-Киев.
ForUm

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