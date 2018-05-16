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С 16 мая на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение парковки автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника.

«В связи с перекрытием улицы Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги Чемпионов, на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018», - отметил он.

По словам чиновника, такое решение принято, чтобы разгрузить указанные улицы от накопления транспорта на период изменения схемы движения в центре города.

«К нарушителям правил дорожного движения будут приняты соответствующие меры», - подчеркнул Поворозник.

С сегодняшнего дня и до 31 мая открывается движение по улице Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда.

Напомним, движение для автомобилей ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности перекрыто до 30 мая.


 
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