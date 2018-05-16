15 мая Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Дарницкого районного суда от 26.12.2017 по делу по иску народного депутата Игоря Луценко, которым было запрещено Екатерине Рожковой осуществлять свои полномочия в качестве заместителя главы и члена правления Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы считаем решение Апелляционного суда Киева полностью соответствующим законодательству Украины. Отметим, что решение районного суда фактически блокировало деятельность Национального банка Украины и создавало угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Более того, оно создавало опасный прецедент для работы всех органов государственной власти в Украине. Поэтому мы приветствуем правосудное решение Апелляционного суда Киева, который ожидаемо отменил решение Дарницкого районного суда», - отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук.

Напомним, 25 апреля 2018 Нацбанк обратился с жалобой в Апелляционный суд Киева сразу же после того, как 24 апреля неожиданно со СМИ стало известно о временном запрете Дарницкого районного суда зампредседателя НБУ Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка, а также совершать любые действия, связанные с выполнением своих служебных полномочий до разрешения спора по существу. Апелляционный суд города должен был рассмотреть апелляционную жалобу Национального банка 10 мая 2018, но из-за якобы заминирования здания суда заседание перенесли на 15 мая.

Кроме того, НБУ обратился 27 апреля 2018 в Высший совет правосудия и 10 мая этого года в НАБУ с целью осуществления проверки действий судьи Дарницкого районного суда на наличие в таких действиях признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно.