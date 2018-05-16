Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру социальной политики Украины Андрею Реве. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно предписанию, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами правонарушений, связанных с коррупцией, и принять меры в установленном законом порядке.

По результатам проведенной плановой проверки установлены нарушения по представлению деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в отношении 16-ти сотрудников Минсоцполитики.

Также в предписании говорится о требовании предоставить НАПК информацию о выполнении антикоррупционной программы Министерства социальной политики Украины на 2017 год за IV квартал и начать оценку коррупционных рисков в деятельности Министерства в 2018 году.

Предписание Нацагентства является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.