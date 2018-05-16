Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер, который 14 мая прибыл на Донбасс, заявляет, что посетит подконтрольные пророссийским боевикам Донецк и Луганск после завершения войны и после возвращения их под контроль Украины.

«Я очень хотел бы поехать в оба этих города – после того, как завершится война и они вернутся под контроль Украины, когда там будет мир и они снова будут частью Украины... А вот чего я не собираюсь делать – это того, что даст легитимность созданным Россией группировкам, которым там не место», - сказал Волкер в Славянске, передает Радио Свобода.

11 мая специальный представитель американского внешнеполитического ведомства анонсировал визит в восточные регионы Украины. Он объяснял, что хочет «узнать больше о ситуации на месте и о гуманитарном кризисе на Донбассе».

Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО Курта Волкера 7 июля 2017.