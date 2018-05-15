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Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту сотрудничества прокурора одной из местных прокуратур области с представителями незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Обвинительный акт по ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству прокуратуры приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 году госслужащий исполнительной службы ГУ юстиции в Донецкой области решил попробовать свои силы в открытом конкурсе на занятие должностей в органах прокуратуры. В 2017 году по результатам конкурса, согласно рейтинговому списку, мужчина был трудоустроен на должность прокурора в одну из местных прокуратур Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2014 году обвиняемый входил в состав «ДНР». Будучи одетым в камуфляжную форму и имея автомат, он нес службу на одном из блокпостов «ДНР», где осуществлял пропускной режим, проверял транспортных средствах и лицах.

В апреле текущего года благодаря слаженной работе прокуратуры Донецкой области, военной прокуратуры сил АТО, Генеральной инспекции ГПУ и полиции Донецкой области прокурора разоблачили и задержали.
ForUm

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