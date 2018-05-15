Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Сергея Дунаева. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Текст представления направлен председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте», - написала она в Facebook.

Согласно тексту представления, Дунаев, будучи народным депутатом Украины, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП.

Сергей Дунаев – член фракции «Оппозиционный блок», член Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. С 2009 по 2012 годы занимал должность городского головы Лисичанска.

В 2014 году Дунаев вместе с Александром Ефремовым участвовал в сепаратистском митинге в Луганске, после которого облсовет принял незаконное решение о проведении «референдума».