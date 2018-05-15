Решение о монетизации льгот на проезд в Киеве будет принято до конца года. Об этом 112 Украина сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«До конца года планируем провести монетизацию. Этим вопросом на сегодня занимается департамент транспорта», - сказал Давтян.

В КГГА заверили, что льготы на проезд для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий пассажиров будут сохранены.

Напомним, КГГА намерена повысить стоимость проезда в городском транспорте столицы до 6,3 грн(при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой) и 8 грн – за разовую поездку.

Проект решения уже подготовлен и размещен на официальном сайте КГГА. В ближайшее время он будет вынесен на общественные слушания и только после них может быть подписан городским головой Виталием Кличко. Повысить цены на проезд в городском транспорте в Киеве планируют уже с 14 июля.