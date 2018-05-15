В четверг, 17 мая, по случаю Дня вышиванки людей в национальной одежде будут пропускать на шесть станций киевского метро бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена

«Если 17 мая будете в вышиванке – представители «ПриватБанка» оплатят Вам проезд бесконтактной банковской карточкой», - отмечается в сообщении.

Акция будет действовать с 8:00 до 11:00 на станциях метро «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Золотые ворота», «Лыбидская», «Университет», «Арсенальная».