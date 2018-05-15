также в разделеСтолица
Киев остановил скандальную стройку на улице Малышко 12
КГГА собирается монетизировать льготы на проезд до конца года 14
В Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса 51
САП сообщила о подозрении судье Окружного админсуда Киева 22
С 14 июля проезд в общественном транспорте столицы подорожает до 8 гривен 709
В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку 57
В Киеве полиция обнаружила место проживания почти 100 нелегалов 50
В Киеве снова подорожает холодная вода 86
В Киеве зарезали мужчину 70
В Киеве на территорию складов бросили взрывчатку: пострадали 6 охранников 73
Крещатик из-за футбола перекрыт до 30 мая 36
В киевском ресторане избили сына Шуфрича 127
Задержан угонщик мотоцикла брата Найема 72
В Киеве усилится ветер 41
В Киеве в связи с марафоном изменена работа транспорта 49
Резня в Киеве: Злоумышленник ранил двух мужчин 57
В Киеве тестируют «умный» троллейбус 58
Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке 63

В четверг, 17 мая, по случаю Дня вышиванки людей в национальной одежде будут пропускать на шесть станций киевского метро бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена

«Если 17 мая будете в вышиванке – представители «ПриватБанка» оплатят Вам проезд бесконтактной банковской карточкой», - отмечается в сообщении.  

Акция будет действовать с 8:00 до 11:00 на станциях метро «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Золотые ворота», «Лыбидская», «Университет», «Арсенальная».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги