Президент Петр Порошенко принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Треть украинцев проживают в селе. Это почти 14 млн человек, которые были лишены качественных медицинских услуг. И казалось, что эта проблема является такой, которую нельзя решить», - отметил он и добавил, что врача «очень трудно калачом заманить в село».

«Я предложил совершенно уникальную модель – модель телемедицины. Когда мы будем сочетать в сельской лаборатории качественного медицинского работника, в сельской амбулатории будет находиться самое необходимое оборудование для первого быстрого анализа и диагностики», - рассказал Президент.

По его словам, информация о пациенте дальше будет поступать в медицинский хаб или в район, где врач уже прочитает кардиограмму, проанализирует необходимые данные, увидит симптомы, а если нужно свяжется, с областным центром или Киевом, привлечет специалистов и поставит качественный диагноз.

«Это позволит сохранить «платиновые или золотые минуты и часы». Потому что в большинстве случаев медицинская помощь, которая будет оказана ​​в течение часа, часто спасает жизнь», - сказал Порошенко.

Президент напомнил о возвращенных в госбюджет 1,5 млрд долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью. «Я сразу же, как только эти деньги были возвращены, предложил несколько важнейших программ. Первой из них была сельская медицина», - сказал Глава государства.

В новом здании фельдшерско-акушерского пункта, созданном по проекту французского архитектора, будет размещена аппаратура, а также помещения для проживания фельдшера, автомобиль. По его словам, при необходимости по указанию врача будут предоставляться лекарства и будут сделаны соответствующие процедуры, или пациент будет транспортирован в районную или областную больницу.

«Почему этого не делалось раньше? Я не принимаю никаких объяснений. Но говорят, что денег не было», - рассказал Президент. Вместе с тем он напомнил, что сейчас во время войны и решительных мер по реализации целого ряда важных программ, начиная от строительства армии и заканчивая строительством дорог, программой децентрализации, были найдены средства на развитие сельской медицины.

«Кто-то предлагал в старых домах поставить телефон и телефоном спрашивать, что делать. Так они видели телемедицину. «Теле» - это не от слова телефон. Мы видим, что у нас на сегодняшний день это должно быть оснащено современным широкополосным интернетом», - отметил Порошенко.

«Казалось, а почему именно в Киевской области, в Вышгородском районе? Потому что вы пионеры, первый приоритет, первые, где начинает реализовываться программа Президента – сельская медицина», - подчеркнул Президент. Он поблагодарил французских коллег за помощь. По его словам, компьютерные программы, которые будут обеспечивать телемедицину, поступят из Канады, своим опытом поделится Германия, Хорватия прислала специалистов, которые помогут вводить эту систему. Дополнительно к бюджетным деньгам, средствам местного самоуправления, финансирование этого проекта, по просьбе Президента, предоставит Всемирный банк. «Для того, чтобы в Вышгородском районе появилось эта здание, работал весь мир», - заявил Порошенко.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что сегодняшнее открытие ФАПа очень важно. «Мы это сделали вместе. Франция, которая поддерживает Украину. Французский архитектор, создавший этот проект», - отметила она, добавив, что здание пункта также является энергоэффективным.

Глава государства вручил сертификат на медицинское оборудование фельдшеру ФАП села Боденьки Ольге Омельчук.

Он также ознакомился с тестовой работой средств телемедицины, которые позволяют дистанционно проводить диагностику различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Была проведена полная диагностика нескольким местным жителям.

Напомним, в конце декабря 2017 Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу.