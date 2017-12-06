Президент Петр Порошенко подпишет законы о медицинской реформе и качестве сельской медицины в ближайшее время. Об этом он заявил на совещании с медиками Львовщины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что решил сейчас не подписывать закон о сельской медицине, как планировалось. «Потому что это может быть неправильно интерпретировано – что мы подписываем сельскую медицину, и не подписываем медицинскую реформу. И в ближайшее время будут подписаны оба законы вместе. Надеюсь, что это будет правильный месседж обществу», - отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо разъяснять насколько эти изменения важны и не дать никому возможности замедлить процесс, заговорить и забюрократизировать. «Не хочу, чтобы мы потратили деньги, построили фельдшерско-акушерские пункты и на этом остановились. Если не будет телемедицины, профессиональных врачей, не будет работать система, а не будет оборудования, и эта «кампанейщина» закончится через год – я не хочу за это браться», - подчеркнул Президент.

Глава государства обратился с просьбой к медикам помочь в этом процессе. По словам Президента, 80% фельдшерско-акушерских пунктов по Украине нуждаются в доукомплектации, еще 10% - не существует. Порошенко отметил, что треть населения проживает в сельской местности и де-факто в последние 2-3 года они были лишены качественной медицинской помощи.

По его словам, лидеры стран Евросоюза и США выразили готовность быть партнерами Украины в вопросе скорейшего введения сельской медицины. «Я считаю, что мы должны как можно быстрее начать этот процесс. Это крайне важно», - добавил он.

Президент также отметил, что средства, украденные представителями предыдущей власти, в первую очередь должны быть направлены на проект сельской медицины. «Это не просто строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Это утверждение минимального объема оборудования, которое должно быть в каждом селе, условия для пребывания там врача или представителя среднего медицинского персонала, который сможет сделать все необходимые анализы на этом оборудовании», - сказал он и добавил, что это позволит сохранить «золотые часы» для установления диагноза и назначения необходимого лечения. Кроме того, в каждом сельском ФАПе должен быть автомобиль, который при необходимости сможет доставить пациента в больницу.

«Мы значительно повысим уровень медицинской защиты и медицинских услуг для 14-15 млн украинцев, живущих в сельской местности», - сказал Президент.

Президент также подчеркнул, что 4 млрд грн, выделенные на сельскую медицину в этом году, перейдут на следующий год, также в бюджете следующего года предусмотрят 1 или 2 млрд грн на эти цели.

Он также отметил важность как можно скорее сделать доступным для всех граждан Украины, а особенно жителей сельской местности широкополосный высокоскоростной Интернет, который обеспечит работу новой услуги – телемедицины.

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).

14 ноября был принят закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», который предусматривает использование методов телемедицины, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.