также в разделеОбщество
Скандал в Кривом Роге: депутат Усов построил каменную «вышиванку» за 40 миллионов вместо парка 34
СБУ проводит обыски в киевском офисе Russia Today 74
Савченко готова отсидеть 22 года в тюрьме РФ в обмен на 60 украинских пленных 64
СБУ задержала руководителя РИА Новости Украина 46
На Херсонщине начала работу патрульная полиция Крыма 28
ЮНИСЕФ: 30% справок о вакцинации в Украине фальшивые 28
СБУ пришла с обысками в киевский офис РИА Новости 60
Студентов из Сум отправили на практику в Крым 54
В Крыму от голода погубили украинские боевые дельфины 51
Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в РФ 41
14 мая. Картина дня 73
Минкульт Франции исправил карту с «российским» Севастополем 43
Минобразования не собирается запрещать школьные линейки 43
СБУ предотвратила похищение россиянина спецслужбами РФ 115
Порошенко примет участие в испытании Javelin 40
Минкульт Франции на карте обозначил Севастополь как территорию РФ 41
Прокуратура открыла дело из-за видео с «отрезвлением» мужчины патрульными 40
СБУ: Украинских моряков в Ливии задержали из-за махинаций с судном 37

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия. В нарушение своих обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время – ограничены», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве также отметили, что разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений является дополнительным фактором риска для пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. «Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам», – говорится в сообщении.

МИД Украины также призывает зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России. «Считаем, что отказ в направлении в РФ официальных делегаций станет важной демонстрацией международной солидарности в неприятии агрессивной политики РФ и совершения преступлений против прав человека, действенности наших обязательств относительно уважения к принципам и нормам международного права», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Госпогранслужба Украины также советует украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги