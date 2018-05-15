Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия. В нарушение своих обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время – ограничены», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве также отметили, что разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений является дополнительным фактором риска для пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации. «Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам», – говорится в сообщении.

МИД Украины также призывает зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России. «Считаем, что отказ в направлении в РФ официальных делегаций станет важной демонстрацией международной солидарности в неприятии агрессивной политики РФ и совершения преступлений против прав человека, действенности наших обязательств относительно уважения к принципам и нормам международного права», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Госпогранслужба Украины также советует украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.