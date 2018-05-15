Похоже, что Кривой Рог снова становиться «горячей точкой» на политической карте Украины. Не успели улечься страсти вокруг исполнения песни спикера российского МИД Марии Захаровой на праздновании 9 мая в нескольких районах города, как грянул новый скандал. Теперь уже конфликт возник между мэрией города и народным депутатом от БПП Константином Усовым, сообщает Site.ua.

Речь идет о затянувшейся реконструкции парка Гданцевский (бывший «Комсомольский»), где, по информации Криворожских активистов, строительно-ремонтные работы выполняют фирмы, близкие к команде Усова. Стоимость работ – 39 миллионов гривен, из них 20 млн – из казны Днепропетровской области и 19 млн – из государственного бюджета. Заказчик работ - департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА. Подрядчиком выступает ООО «Андария Девелопмент Груп».

Идеологом реконструкции парка является нардеп Константин Усов, который на всех официальных событиях, связанных с проведением работ, занимается PR – как своим собственным, так и созданной им политической партии «За европейский Кривой Рог».

Еще с лета прошлого года общественность и экологические активисты Кривого Рога начали бить тревогу по поводу массовой вырубки вековых дубов в Гданцевском парке, который является зеленой «буферной» зоной между жилыми кварталами и действующими горно-обогатительными комбинатами. Он относится к охранной территории, заповедному фонду, как памятник садово-паркового искусства. Но тогда экологи попали под давление полиции, наиболее несогласных вызывали для профилактических разговоров в прокуратуру и просили не «раскачивать лодку».

Теперь мэрия Кривого Рога решила провести инспекцию объекта. Городские чиновники не имели возможности следить за работами, их просто не допускали на объект. В то же время, по городу гуляют слухи, что компани, работающие в Гданцевском парке, существенно завысили стоимость работ и материалов, а откаты осели в карманах разного рода парнтеров Константина Усова. В свою очередь представители «команды Усова» утверждают, что это наступление экс-регионалов семьи Вилкулов на патриотические силы и проект «каменной вышиванки», которая должна украсить парк. Хотя местные активисты считают, что речь идет о банальном воровстве и коррупции.