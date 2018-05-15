также в разделеПолитика
В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера 44
Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса 41
Нимченко объяснил, почему власть под любым предлогом отвергает стратегию «сшивания страны» Медведчука 80
В Кремле не стали комментировать вероятную отставку Суркова 38
Рада на этой неделе планирует заняться вопросом ЦИК 22
Савченко требует госадвоката 42
Мельничук хочет взять Савченко на поруки 57
НАПК нашло в действиях Дейдея конфликт интересов, он проигнорировал один вызов 43
Парубий поручил срочно подготовить законопроект об антикоррупционном суде ко второму чтению 32
«Иуда, ты сдал всех»: Симоненко на росТВ забросали монетами 791
ЕС ввел санкции против 5 организаторов «выборов» РФ в Крыму 266
Васильковский: Партия «За життя» 9 мая показала, как приобщить молодежь ко Дню Победы 147
Волкеру продлили и расширили полномочия 70
СМИ: Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса 80
МИД: Решение Гааги по компенсациям не означает, что Крым – российский 70
МИД: В Европе не понимают, что транзит газа через Украину сдерживает Путина от вторжения 64
Президент подписал закон о пособии в случае гибели иностранцев в ВСУ 33
Луценко: План Путина о «военной прогулке» в Киев сейчас невозможен 164

И.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал «возмутительными и вопиющими» действия Службы безопасности Украины в отношении представителей российских СМИ в Украине. 

«В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций», - заявил представитель Кремля журналистам, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Мы, кстати, с нетерпением будем ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции».

Пока же Песков пообещал, что Россия примет «ответные меры» на действия СБУ. ««Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию», - сказал представитель Кремля. «Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения [действий правоохранительных органов Украины]», - подчеркнул Песков.

«В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских средств массовой информации», - заверил представитель Кремля.

«Украинское руководство, украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, идущих на подавление свободы слова и свободы средств массовой информации. Мы самым решительным образом это осуждаем», - заявил представитель Кремля. «Тем более мы осуждаем и считаем неприемлемым какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая СБУ пришла с обыском в киевском офисе РИА Новости Украина. Также был задержан руководитель филиала Кирилл Вышинский.

Кроме того, провела обыски в киевском офисе российского пропагандистского телеканала Russia Today.

В СБУ отметили, что совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги