Объединенные силы обратились к средствам массовой информации и блогерам с просьбой не допускать утечки информации из района боевых действий, сообщает пресс-центр ООС.

«Воинские части Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи. Ежедневно военнослужащие, рискуя собственной жизнью, отстаивают независимость нашего государства. При выполнении задач по улучшению тактического положения войск проводится кропотливая работа по подготовке и проведению таких мероприятий. Во время выполнения этой тяжелой и опасной работы наших героев, воинские части Объединенных сил потребует определенной непубличности и конфиденциальности», – говорится в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что утечка информации может стать причиной поражения и потерь среди наших воинов», – говорится в сообщении.

«Всему будет свое время – и освобождению территории, которую оккупировали российско-террористические войска, и обнародованию информации о результатах работы наших героев из состава Объединенных сил. Все будет хорошо», – сказано в сообщении.