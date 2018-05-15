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Вчера, 14 мая, в Херсонской области начал работу отделенный отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что отдел возглавил Виктор Левченко.

Отныне на админгранице с АР Крым будут работать 65 патрульных полицейских. Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Старт работы обособленного отдела патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе состоялся на посту «Азов» Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

По словам начальника полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Анатолия Бахчиванжи, на службу заступают опытные полицейские, которые будут работать на результат.

«В круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону, выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостровом. Они будут реагировать на все заявления и обращения граждан о правонарушениях», - сообщил Бажчиванжы.

Он также добавил, что сотрудники отдела патрульной полиции будут нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма 25 апреля.
ForUm

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