В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в трагическое ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 14 мая 2018 по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Около 7:00 часов 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи с. Мартынюки, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Досудебное следствие осуществляет следственное управление ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Сейчас начаты первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

Напомним, 13 мая микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду из Украины, которая возвращалась из Польши в Сумы, столкнулся с погрузчиком. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок 2005 года рождения погиб, еще 6 детей пострадали и были госпитализированы в Каменецкую больницу. Вечером 13 мая пострадавших перевели в Брестскую облбольницу.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. Его задержали, решается вопрос о мере пресечения.