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Столичные правоохранители расследуют обстоятельства убийства 42-летнего киевлянина.

По данным пресс-службы столичного главка, тело мужчины с ножевыми ранениями шеи и головы обнаружили местные жители в Соломенском районе Киева.  

Вчера вечером в полицию поступило сообщение от медиков «скорой» о том, что прибыв на вызов на улицу Академика Белецкого, они констатировали смерть мужчины. На теле потерпевшего было несколько ножевых ранений.

На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками и эксперты.

«Установлено, что пострадавший – 42-летний житель Соломенского района. Накануне у него возник внезапный конфликт с неустановленным мужчиной. В результате ссоры злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом», - рассказал начальник криминальной полиции Соломенского УП ГУНП в Киеве Сергей Борданов.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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