С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8 возобновлен учебный процесс, сообщает пресс-служба горсовета.
«После массового отравления детей, которое произошло в этом учебном заведении 8 мая, комиссия по чрезвычайным ситуациям предоставила школе два карантинных дня», - сообщил директор департамента образования горсовета Сергей Воронов.
По его словам, источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.
«На сегодняшний день дети чувствуют себя лучше, они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья. У нас нет оснований сейчас продолжать карантинные мероприятия. Также в сети интернет я вижу, что некоторые, не разобравшись в ситуации, пытаются назначать виновных. Поэтому я хотел бы обратиться в соответствующие структуры и органы, чтобы они поработали оперативно и нашли источник, привело к ситуации, которая произошла в 8 школе», - отметил Воронов.
Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).
Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых
По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
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