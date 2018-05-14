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После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает DW со ссылкой на AFP.

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи. По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять «вынужденные решения».

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

В Германии решение Трампа называют «суперкатастрофой». Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.
ForUm

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