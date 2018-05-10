также в разделеМир
В России на время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки 15
Трамп встретится с Ким Чен Ыном 12 июня 34
Польша открыла дело из-за «Северного потока-2» 62
В Москве напали на посольство Латвии 46
СМИ сообщили о новом месте встречи Трампа с Ким Чен Ыном 47
Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном 81
Медведев снова стал премьер-министром РФ 52
ОБСЕ уверяет, что ситуация на Закарпатье спокойная 35
В Праге облили краской памятник маршалу Коневу 46
Пашинян избран премьер-министром Армении 63
В Сирии разбился российский вертолет, летчики погибли 63
Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме 27
В США опубликуют рекламу из Facebook по «российскому делу» 38
Путин вступил в должность президента РФ 68
На Гавайях вулкан уничтожил уже около 30 домов 48
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня 41
Facebook могут сделать платным 67
Навального отпустили из полиции 31

Министерство финансов США опубликовало список лиц и компаний, которые попали под расширенные санкции против Ирана.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства, передает Укринформ.

Как отмечается, в обновленном списке оказались шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции и три компании, имеющие отношение к данной военной организации.

Ранее сообщалось, что американские санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой, будут возобновлены не сразу, а поэтапно, в течение трех-шести месяцев до уровня, который действовал до подписания Иранского ядерного соглашения.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги