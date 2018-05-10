Министерство финансов США опубликовало список лиц и компаний, которые попали под расширенные санкции против Ирана.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства, передает Укринформ.

Как отмечается, в обновленном списке оказались шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции и три компании, имеющие отношение к данной военной организации.

Ранее сообщалось, что американские санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой, будут возобновлены не сразу, а поэтапно, в течение трех-шести месяцев до уровня, который действовал до подписания Иранского ядерного соглашения.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Америки объявил о выходе США из ядерного соглашения Ирана с шестью мировыми державами.