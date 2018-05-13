В городе Рубежное полиция установила и задержала мужчину, который подбросил пакет с отрезанной головой барана в машину общественному активисту.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснила, что никаких преступных намерений в отношении активиста не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая в полицию Рубежного обратился местный житель – общественный активист и сообщил о том, что обнаружил в багажнике своего автомобиля, который вечером оставил у своего дома, пакет с отрезанной головой барана.

Данный факт был зарегистрирован. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который совершил данное правонарушение. Как выяснилось, мужчина накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной шашлычной. Именно там он и взял отрезанную голову барана. И прежде чем подбросить ее в машину активисту, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по городу Северодонецке и пугал этой головой молодых девушек.