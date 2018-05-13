также в разделеПроисшествия
Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси 52
В РФ признали задержание «браконьеров» в Азовском море 52
На Донбассе – интенсивные бои: 1 военный погиб, 4 ранены 72
СМИ: В Черногории убили бизнесвумен-гражданку Украины 71
Сутки на Донбассе: полсотни обстрелов, 3 военных ранены 29
В одесском роддоме трагически погиб замглаврача 84
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус 41
Пожар в лагере ромов во Львове квалифицировали как хулиганство 34
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, ранены 3 военных 49
У берегов Африки погибли двое украинских моряков 92
Во Львове сожгли лагерь ромов 100
Под Днипром загорелась мусорная свалка 43
Во время потасовки у дома Левочкина пострадал журналист 90
Пьяные военные устроили стрельбу на николаевском автовокзале 80
Драка фанатов в Днипре: пострадали 5 полицейских, разбиты 3 авто 219
На Волыни повредили памятник советским воинам 49
В Польше жестоко избили украинских заробитчан 288
Шестерых львовских патрульных подозревают в убийстве 84

В городе Рубежное полиция установила и задержала мужчину, который подбросил пакет с отрезанной головой барана в машину общественному активисту.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснила, что никаких преступных намерений в отношении активиста не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая в полицию Рубежного обратился местный житель – общественный активист и сообщил о том, что обнаружил в багажнике своего автомобиля, который вечером оставил у своего дома, пакет с отрезанной головой барана.

Данный факт был зарегистрирован. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который совершил данное правонарушение. Как выяснилось, мужчина накануне подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной шашлычной. Именно там он и взял отрезанную голову барана. И прежде чем подбросить ее в машину активисту, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бегал по городу Северодонецке и пугал этой головой молодых девушек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги