Сегодня, 13 мая, вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов №12 и №40 и автобусов маршрутов № 5 и № 20 в связи с проведением спортивного мероприятия «Kyiv EURO MARATHON 2018» по маршруту: НСК «Олимпийский» - ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская (до ул. Ивана Кудри) - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК «Олимпийский». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С начала движения 13 мая (ориентировочно до 16:00) вносятся изменения в движение:

автобусов маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по обычной трассе, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Ул.Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ст. м. «Лыбидская».

троллейбусов маршрута №12 на двух участках:

от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»;

от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения троллейбусов № 14).

троллейбусов маршрута № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

Дополнительно от начала движения ориентировочно до 16:00 для обеспечения пассажирских перевозок организуется движение автобусов № 40тр «Железнодорожный массив - улица Жилянская» по маршруту: ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская.

13 мая перевозки пассажиров автобусами маршрута № 40тр «Железнодорожный массив - улица Жилянская» осуществляется бесплатно.

На время проведения мероприятия отменяется остановка троллейбусов маршрутов №№ 3, 12, 14, 40 и автобусов маршрута № 69 «НСК «Олимпийский» на ул. Жилянской.

В движение маршрутов, работающих в таксомоторном режиме, также будут внесены изменения на время проведения мероприятий.